تارودانت : عون سلطة يهشم وجه ” سبعيني” بسبب سقاية ” ماء”

منذ ساعة واحدة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
 قالت مصادر محلية ل ” هبة بريس ” أن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية  تارودانت، قد إستمعت اليوم الأحد 12 يوليوز الجاري، إلى عون سلطة متهم رئيسي في قضية الإعتداء بالضرب والجرح على مسن ينحدر من دوار ” تيزمزال ” جماعة تندين دائرة إغرم إقليم تارودانت، رفقة زوجته وشقيقته، بناءا على تعليمات النيابة المختصة .
وأضافت دات المصادر، ان عون السلطة المدكور، اتصل صباح هذا اليوم ببعض المقربين من الضحية، من أجل التنازل وعقد جلسة صلح وطي الملف نهائيا .
و في نفس السياق، اشارت بعض المصادر، ان عمالة إقليم تارودانت بدورها دخلت على الخط، حيث تم توجيه إستدعاء للمعني بالأمر قصد الحضور بمقر العمالة يوم غد الأثنين.
وتعود أسباب الواقعة، أن المسن وبسبب أزمة مياه الشرب التي تعاني منها المنطقة، حاول جلب مياه الشرب من إحدى ” سقاية المياه” التابعة للجماعة الترابية تندين ، قبل أن يباغته عون السلطة ويعتدي عليه بالضرب.

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‫2 تعليقات

  1. هناك بعض أعون السلطة المحلية يتدخلون في بعض اﻷشياء ليس من اﻹختصاص لهم وبعض المخالفة

  2. يعتبر مجرم قطاع الطروق يجب محاكمته بعقوبة الحبس 10 سنوات بتهمة محاولت القتل

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