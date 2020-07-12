ماء العينين للصحفيين ..”ماشي كتعرفو العلم وإنما كتعرفو تزيدو فيه “
ع عياش ـ هبة بريس
قالت ” امينة ماء العينين ” ان “رئيس الحكومة يخبر منظمة العفو الدولية أن المغرب يبقى منفتحا على الحوار البناء مع التأكيد على موقفه الرسمي من الخلاف معها ” .
واعتبرت ماء العينين ان مخاطبة العثماني لمنظمة العفو بهذا الشكل يعتبر “رسالة للبرلمان ولعموم السياسيين والصحفيين الذين ما إن بدأ التوتر مع الأمنستي حتى أكد الكثير منهم أنهم “ماشي فقط كيعرفو العلم وإنما كيعرفو يزيدو فيه” .
وقالت ماء العينين في تدوينة فيسبوكية ” نحن نحتاج إلى نخب تتسم بنضج أكبر وقدرة على اتخاذ المسافة النقدية اللازمة من الأحداث والوقائع وإبداع الحلول بما يخدم صورة المغرب الذي تريده الأجيال القادمة: مغرب الحوار والحقوق والحريات والديمقراطية والتنمية ” .
واشارت بالقول ” لا أظن أن البرلمان المغربي عاش حالة إضعاف داخلي أكثر مما يعيشه الآن، حيث لم نعد نناقش العمق وإنما نطالب فقط بالتشبث بشكليات القانون، لأن الشكليات تصير أساسية في بعض لحظات التراجع، ومن الضروري بيداغوجيا عدم تجاوز القانون ومساطره حتى وإن بدا مرهقا ومكلفا لأن للديمقراطية كلفة آنية يعود ربحها على المدى البعيد ” .
واسترسلت متحدثة ” لست أدري كيف يتوافق رؤساء الفرق على حصر مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي داخل لجنة المالية وحدها علما أن هذا النقاش عرفته دواليب البرلمان كما تداولت بشأنه مختلف الفرق “
وجزمت قائلة ” أكيد أن هناك ظرفا خاصا فرض اللجوء الى تعديل قانون المالية وأن الحاجة الى الاستعجال واضحة، غير أن تجاوز القانون وتعطيل أدوار البرلمان طوعا أمر غير محمود نهائيا، ولست أفهم قبول المعارضة البرلمانية قبل الأغلبية بهذا الأمر بدعوى المصلحة الوطنية، في الوقت الذي تقتضي فيه المصلحة الوطنية تطبيق القانون واحترام أدوار المؤسسات في كل الظروف والسياقات “
وختمت تقول ” توافقات رؤساء الفرق خارج النظام الداخلي وفرضها بمنطق غريب على عموم أعضاء البرلمان صارت ممارسة تحتاج الى طرح أسئلة حقيقية حول المشروعية “قبل ان تضيف ” الوضع في البرلمان ليس على ما يرام.
ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
3
14
3 تعليقات
مالا تعرفه أمينة ماء العينين أننا كشعب نطالب بتقليص عدد الاحزاب السياسية وان زمن التفرغ السياسي قد ولى وان الديمقراطية التي تتحدثين عنها قد ولت وان سياسة الدولة توسيع صلاحية عمال الاقاليم وتمديد الحراسة النظرية للجانحين السياسيين الى 30 يوم وان……. مجموعة من التدابير ستتخد
التمس من الحكومة ان تعيد النظر فى عدد البرلمانيين المغاربة وتقليصه حسب الجهات اى ان لايتعدىعددهم 12 واحد لكل جهة والخصاص يملؤه السادة الولاة والعمال وباقى رجال السلطة المعنيين بالشان الوطنى . وهكذا ستفتح الدولة ابواب التوظيف لعمومى بنجاح فى وجه حاملى الشهادات العليا بدل استنزاف خزينة الدولة فى مشروع فاشل .
إو ألفاهما فكلشي ،لماذا لا تقومين مثل البرلمانيين الحقيقيين وتقدمين طلب لعقد جلسة لمناقشة ما تقولين ،لكن الظاهر أنه ليست لك الكريزمة المطلوبة لفعل ذالك.بل أنت وكثير مثلك من النوع الذي ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل”تابعين جيلالة بالنافخ”ولا تتقنون إلا الكتابة في سجل من لا يستطيع تغيير شىء أو بالأحرى تحريكه،أي الكتابة في الفايسبوك الذي هو هروب إلى الأمام، وملجأ الفاشلون.