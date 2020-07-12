ماء العينين للصحفيين ..”ماشي كتعرفو العلم وإنما كتعرفو تزيدو فيه “

ع عياش ـ هبة بريس

قالت ” امينة ماء العينين ” ان “رئيس الحكومة يخبر منظمة العفو الدولية أن المغرب يبقى منفتحا على الحوار البناء مع التأكيد على موقفه الرسمي من الخلاف معها ” .

واعتبرت ماء العينين ان مخاطبة العثماني لمنظمة العفو بهذا الشكل يعتبر “رسالة للبرلمان ولعموم السياسيين والصحفيين الذين ما إن بدأ التوتر مع الأمنستي حتى أكد الكثير منهم أنهم “ماشي فقط كيعرفو العلم وإنما كيعرفو يزيدو فيه” .

وقالت ماء العينين في تدوينة فيسبوكية ” نحن نحتاج إلى نخب تتسم بنضج أكبر وقدرة على اتخاذ المسافة النقدية اللازمة من الأحداث والوقائع وإبداع الحلول بما يخدم صورة المغرب الذي تريده الأجيال القادمة: مغرب الحوار والحقوق والحريات والديمقراطية والتنمية ” .