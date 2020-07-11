هبة بريس- و م ع

في ما يلي النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيدة هند الزين، اليوم السبت:

– تسجيل 238 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 12 ألف و65 حالة، بنسبة 77,6 في المائة.

– تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 15 ألف و542 حالة.

– تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 245 حالة وفاة بنسبة إماتة تناهز 1,6 في المائة.

– التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة:

* 55 حالة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة (كلها بطنجة)

* 42 حالة بجهة الدار البيضاء – سطات (38 حالة بالدار البيضاء، وحالتان بالجديدة وحالتان بسطات)،

* 24 حالة بجهة مراكش آسفي (16 بمراكش، وسبع حالات بالقلعة وحالة واحدة بإقليم الحوز).

* 51 حالة بجهة فاس مكناس (كلها بفاس)

* 20 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء كلها بالعيون،

* ثلاث حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة (حالتان بسلا وحالة واحدة بتمارة)،

* 10 حالات بجهة كلميم واد نون كلها بطانطان،

* حالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة (سجلت بخنيفرة).

* سبع حالات بالجهة الشرقية (كلها بوجدة)،

* حالة واحدة بجهة سوس ماسة (بإنزكان)،

– 93 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة تم الكشف عنها عن طريق تتبع الأشخاص المخالطين، أي دون ظهور الأعراض.

– لم تسجل أي حالة إصابة بكل من جهتي درعة تافيلالت والداخلة وادي الذهب.

– مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ إلى حدود اليوم 849 ألف و52 بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة.

– مجموع الحالات النشطة يبلغ 3232 حالة، من ضمنها 27 حالة صعبة وحرجة.

– تتبع المخالطين مكن لحد الآن من تتبع 82 ألف و285 شخص، 13 ألف و458 منهم مازالوا تحت المراقبة الصحية اللازمة.

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