النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة
هبة بريس- و م ع
في ما يلي النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيدة هند الزين، اليوم السبت:
– تسجيل 238 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 12 ألف و65 حالة، بنسبة 77,6 في المائة.
– تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 15 ألف و542 حالة.
– تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 245 حالة وفاة بنسبة إماتة تناهز 1,6 في المائة.
– التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة:
* 55 حالة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة (كلها بطنجة)
* 42 حالة بجهة الدار البيضاء – سطات (38 حالة بالدار البيضاء، وحالتان بالجديدة وحالتان بسطات)،
* 24 حالة بجهة مراكش آسفي (16 بمراكش، وسبع حالات بالقلعة وحالة واحدة بإقليم الحوز).
* 51 حالة بجهة فاس مكناس (كلها بفاس)
* 20 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء كلها بالعيون،
* ثلاث حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة (حالتان بسلا وحالة واحدة بتمارة)،
* 10 حالات بجهة كلميم واد نون كلها بطانطان،
* حالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة (سجلت بخنيفرة).
* سبع حالات بالجهة الشرقية (كلها بوجدة)،
* حالة واحدة بجهة سوس ماسة (بإنزكان)،
– 93 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة تم الكشف عنها عن طريق تتبع الأشخاص المخالطين، أي دون ظهور الأعراض.
– لم تسجل أي حالة إصابة بكل من جهتي درعة تافيلالت والداخلة وادي الذهب.
– مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ إلى حدود اليوم 849 ألف و52 بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة.
– مجموع الحالات النشطة يبلغ 3232 حالة، من ضمنها 27 حالة صعبة وحرجة.
– تتبع المخالطين مكن لحد الآن من تتبع 82 ألف و285 شخص، 13 ألف و458 منهم مازالوا تحت المراقبة الصحية اللازمة.