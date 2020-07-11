تشجيع السياحة الداخلية .. مقهى يصدم زبونا بقارورة ماء معدني ب”60 درهما”

هبة بريس – الرباط

في الوقت الذي أطلق عدد من النشطاء حملة لتشجيع السياحة الداخلية بهدف إنعاش القطاع الذي تضرر بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب جائحه كورونا، تعمد عدد من أصحاب الفنادق والمقاهي والمطاعم الرفع من أسعار خدماتهم.

وفي هذا الصدد، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لفاتورة أحد المقاهي التي قدمت لأحد زبنائها قارورة ماء معدني بثمن 60 درهما.

فاتورة المقهى المذكور، أثارت سخط عدد من النشطاء الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تتناقض والنداءات التي أطلقها مهنيو القطاع للمواطنين لانقاذهم من الافلاس.

وقال أحد النشطاء: “كيف لمقهى يقدم قارورة ماء معدني ب60 درهم ليشجع المواطن على السياحة الداخلية، واش هادو باغين يعوضو خسارة اشهر فنهار!”

وأضاف آخر: “واش قرعة الما ومضوبلين ليها فالثمن عشرات المرات عاد الاقامة بالفنادق وغيرها .. حلو لينا الحدود وخلينا نصيفو فالخارج”

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