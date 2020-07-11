أردوغان: لا نستغرب إذا نادى هؤلاء بتحويل الكعبة أو المسجد الأقصى إلى متحف
هبة بريس – وكالات
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، معارضي تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد، مشيرا إلى أنهم من الممكن أن يقدموا مقترحا بتحويل مسجد السلطان أحمد إلى متحف.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن الرئيس قوله، في خطاب وصفته بالتاريخي: “ومن المؤكد أن نفس هذه العقلية (التي تعارض مسألة إعادة آيا صوفيا لمسجد) من الممكن أن تتقدم بمقترح لتحويل مسجد السلطان أحمد، درة مساجد إسطنبول إلى متحف”.
وتابع “هذه العقلية في الماضي، فكرت في استخدام هذا المسجد (السلطان أحمد) كمعرض للصور، وقصر يلديز (التاريخي بإسطنبول) كدار للقمار، وآيا صوفيا كناد لموسيقى الجاز، حتى أنهم نفذوا بعض هذه الأمور”.
وأضاف “وجهة النظر هذه كعادتها في كل الفترات ما هي إلا مظهر من المفاهيم المناهضة للعصرية التي تنضوي تحت ما يسمى بالحداثة، وما الإصرار على غلق الفاتيكان وتحويله على متحف، والإبقاء على آيا صوفيا كمتحف، إلا نتاج نفس المنطق”.
وتابع “ومن ثم ولا نستغرب إذا ما نادى هؤلاء لاحقا بتحويل الكعبة التي هي أقدم دار عبادة أو المسجد الأقصى إلى متحف، ونسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا والإنسانية من هذه العقلية إلى الأبد، وألا يختبر هذه الأمة ثانية بمن يكنون العداوة لقيمها”.
واعتبر أردوغان أنه “لا شك أنه من حق تركيا تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد بشكل يوافق ما جاء في سند الوقف (الوقفية)، فلتنظروا إلى الصورة التي خلفي، سترون سند وقف ضخم، إنها وقفية السلطان محمد الفاتح، وكل ما تضمه هذه الوقفية أساس لنا”.
8 تعليقات
عليك هزمُهُمُ يا بطل في كُلّ مُعتركٍ وما عليك بهم عارٌ إذا انهزموا. الحقد الصليبي العلماني الاستعماري الخبيث نسي ما فعلوه في الاندلس وفي البوسنة والهند التي دمرت مسجد يرجع الى اكثر من الف سنة .
عَلَيْكَ هَزْمُهُمُ في كلّ مُعْتَرَكٍ .. وَمَا عَلَيْكَ بهِمْ عارٌ إذا انهَزَمُوا
ايا صوفيا كانت كنسية سابقا و حولها المسلمون إلى مسجد و مازالت تحتوي على صور من العهد البيزنطي . كان على الدوام أن يحولها الى كنيسة و ليس الى مسجد لانها لا تجوز الصلاة في الكنائس
وماذا عن تحويل الكيان الصهيوني عشرات المساجد التاريخية لبارات و مرابض و مزابل ؟؟ ام ان مساجد فلسطين المحتلة لا بواكي لها !!!انه النفاق الصهيو مسيحي و للأسف هناك من بني جلدتنا من يطبل وراءهم
على مسلمى الالفية الثالثة مراجعة ميثاقهم الغليظ مع الغرب الذى ثارت ثائرته على اردوغان بمجرد تحويله للكنيسة لمسجد يعبد فيه الله دون شريك غيره . الخلافات العربية العربية تحل عربيا والخلافات الاسلامية الاسلامية تحل اسلاميا دونما استعانة بالغرب . والله الموفق يامسلمى الالفية الثالثة .
نحن نريد متل هاؤلاء الحكام في بلداننا العربية يتحدتون عن دينهم الاسلام بكل حرقة وغيرة وتقة في النفس ولا يهاب فلانا ولا علان نحن والله في زماننا هذا نحتاج لمتل هاؤلاء الشجعان الكلام كتير في حق هذا الرجل العظيم الذي هو الأول وحده من حكام العرب تكلم عن القدس وفلسطين يوم قرر اليهود والنصارى ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل لك كل الأحترام يارءيس لأنك قد أعدت للمسلمين قيمتهم وآخرون قد باعوا دينهم وآخرتهم وشعبهم و……
هذه نباحات الصهاينة و أعوانهم ليست بغريبة.ألا تدرون أن السيسي منذ انقلابه المشؤوم على الشرعية هدم مئات المساجد في مصر ؛وبالمقابل يبني الكنائس على قدم و سائق خدمة لأسياده الصهابنة و الصليبيين ومن والاهم من المتصهينين العرب.
Lorsque les chiens errants commencent à aboyer, leurs chiots les suivent en les imitant inconsciemment par amour d’aboyer et gémir.ce sont les caractéristiques des hypocrites qui détestent tout ce qui est musulman et islam.Où étaient ces chiens errants lorsque l’Inde a détruit une mosquée datant de plus de 1000ans, ou ont ils perdu leurs langues malignes. La haine des croisés pour tout ce qui est musulman ne date pas d’aujourd’hui, ) ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de vous jusqu’à ce que vous suiviez leur exemple), Oui c’est l’extrême vérité de Dieu, seigneur de l’univers.