“وهبي ” يصل تازة الى جانب “كودار ” و “بعيوي “

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

 

حرصا منه على التواصل  مع جميع قيادات ” البام ” ظهر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بلقاء حزبي تواصلي قيل انه فعالياته جرت بمدينة تازة

 

وحسب الصورة ، فـ “وهبي ” كان جنبا الى جنب مع ” سمير كودار “و ” عبد النبي بعيوي ” ما يعني ان اللقاء كان دو اهمية سياسية كبرى على مستوى الجهة

 

ويحسب مصادر  هبة بريس فاللقاء  يدخل ضمن البرنامج الذي سطره عبد اللطيف وهبي عقب انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، والهادف إلى التواصل مع كل الفعاليات الحزبية على مستوى المدن والجهات

 

وبوجود  “عبد النبي بعيوي ” ضمن الوجوه المتواجدة بالصورة يتضح أن الأخير له باع كبير ضمن القيادة ويأخد برأيه حتى ولو تعلق الأمر خارج الجهة الشرقية

 

 

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