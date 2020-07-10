“لارام ” تُطلق برنامجا جديدا للرحلات الخاصة اعتبارا من 15 يوليوز الجاري

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اطلاق برنامج جديد للرحلات الخاصة اعتبارا من 15 يوليوز الجاري ، وذلك تبعا لبلاغ الحكومة المغربية بخصوص ترخيص السفر الجوي والبحري بين المغرب وبقية العالم وفق شروط معينة.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن هذا البرنامج الذي تم وضعه بتنسيق تام مع السلطات المغربية المعنية، والمذكورة تفاصيله أدناه، يهم عددا محدودا من الوجهات من بينها وجهات مؤمنة من طرف الخطوط الملكية المغربية.

وأضافت أن التذاكر الخاصة بالرحلات الاستثنائية للخطوط الملكية المغربية ستكون مطروحة من الآن فصاعدا للبيع على موقع الشركة (ROYALAIRMAROC.COM) وعبر مراكز النداء الخاصة بها ووكالاتها التجارية .

وذكرت الشركة الوطنية أنه طبقا للشروط التي وضعتها الحكومة المغربية ، فإنه يتعين على المسافرين المرخص لهم استيفاء الشروط التي تفرضها السلطات المغربية.

وأشار البلاغ الى أن الرحلات نحو المغرب مفتوحة في وجه المواطنين المغاربة (السياح العالقين بالخارج والطلبة أو المقيمين بالخارج وكذا عائلاتهم ) وكذا في وجه المواطنين من جنسيات أخرى والمقيمين بالمغرب ، مضيفا أن الرحلات الخاصة بمغادرة المغرب مفتوحة في وجه المغاربة المقيمين بالخارج وكذا المواطنين من جنسيات أخرى .

وأبرز أنه يتعين على الطلبة الجدد المقبولين بالمؤسسات الجامعية ورجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر قصد العلاج والأجانب المقيمين بالمغرب التوفر على ترخيص إستثنائي من الجهات المختصة.

وحسب البلاغ يتعين على المسافرين تقديم ، أثناء التسجيل، نتائج اختبار سلبي للكشف (PCR) لا تتجاوز مدته 48 ساعة، وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية)،مضيفا أن الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة معفون من إجراء هذه التحاليل.

كما ذكرت الشركة بأن ارتداء الكمامات إلزامي على متن جميع رحلاتها، وأنه يسمح فقط بحمل حقائب اليد وحقائب الأطفال وحقيبة الحاسوب على متن الطائرة كأمتعة محمولة.

بالإضافة إلى ذلك ، وتنفيذا لتوصيات السلطات العمومية واحتراما للمعايير الدولية ، فإن الخطوط الملكية المغربية تطبق إجراءات السلامة الصحية لضمان صحة وسلامة زبنائها وموظفيها. وتحقيقا لهذه الغاية ، تحرص مصالحها على التعقيم المنتظم للطائرات.

كما يتم التقيد بشكل صارم بإجراءات السلامة الصحية خلال عملية الصعود إلى الطائرة مثل التباعد البدني على مستوى منطقة الصعود وفي حافلات النقل والسلالم والممرات .

وفي ما يلي البرنامج المفصل للرحلات:

*الدار البيضاء – باريس (شارل دو غول) / باريس (شارل دو غول) – الدار البيضاء

* الرباط – باريس (شارل دو غول) / باريس (شارل دو غول) – الرباط

*وجدة – باريس (شارل دو غول) / باريس (شارل دو غول) – وجدة

*مراكش – باريس (شارل دو غول) / باريس (شارل دو غول) – مراكش

* فاس – باريس (شارل دو غول) / باريس (شارل دو غول) – فاس

* الدار البيضاء – ليون / ليون – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – مرسيليا / مرسيليا – الدار البيضاء

*الدار البيضاء – مونتريال / مونتريال – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – نيويورك / نيويورك – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – بروكسل / بروكسل – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – فرانكفورت / فرانكفورت – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – أمستردام / أمستردام – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – موسكو / موسكو – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – دبي / دبي – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – لندن / لندن – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – اسطنبول / اسطنبول – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – دكار / دكار – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – أبيدجان / أبيدجان – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – نواكشوط / نواكشوط – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – مدريد / مدريد – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – برشلونة / برشلونة – الدار البيضاء

*الدار البيضاء – ملقة / ملقة – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – روما / روما – الدار البيضاء

* الدار البيضاء – ميلان / ميلان – الدار البيضاء

*الدار البيضاء – جدة / جدة – الدار البيضاء

* الدار البيضاء-الجزائر / الجزائر-الدار البيضاء

* الدار البيضاء – تونس / تونس – الدار البيضاء

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