غضب بهيئة تطوان بعد الاعتداء على مكتب محامي بشفشاون

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- الرباط

 

تعرض مكتب المحامي عجاب بمدينة شفشاون للاستيلاء والتخريب واتلاف معالمه كما تمت سرقة وتبديد محتوياته وفق ما أفاد به مصدر من هيئة المحامين بتطوان.

وأضاف المصدر أن الاعتداء يعد ” تعدي فاضح على حقوق الدفاع وحصانته ، المحددة في المواد 58 و59 من قانون مهنة المحاماة , فلم يكتفي المعتدي بالاستيلاء على المكتب وتخريبه واتلاف معالمه ، وسرقة وتبديد محتوياته ، بما فيه ارشيف ثلاثين سنة من العطاء والمؤازة والدفاع عن حقوق الانسان ، وما يحتويه من وثائق تقع تحت حماية السر المهني ، تطاول المعتدي امام تفرج النيابة العامة على الواقعة وعدم تحمل مسؤوليتها ، ضد احد أجنحة العدالة ألا وهي هيئة الدفاع ، ليعتدي الظالم حتى على الحديقة التابعة لمكتب المحامي عجاب “.

وزاد المصدر قائلا أن:” واقعة مكتب المحامي بالدار البيضاء ، تعاد بالجوهرة الزرقاء شفشاون التي ستلبس في اليومين القادمين السواد احتجاجا وتنديدا بهذا الاعتداء المفضوح ، في وقفة الكرامة التي ستقول كلمتها ، والتي لا يمكن ان تمر مرور الكرام ، وسيكون لها ما بعدها ، فحصانة الدفاع خط احمر ومكتب المحامي له حصانة تحمي حقوق المتقاضين وأسرارهم قبل ان تحمي شخص المحامي ، لذلك لا يمكن أبدا التساهل او طأطأة الرأس لاي موجة كيفما كان حجمها فقد بلغ السيل الزبى .”.

وأردف المصدر قائلا أن هذا الموقف عبر عنه نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي ، منددا بهذا التعدي الصارخ الذي لم يحترم لا مؤسسة النقيب ولا حرمة وحصانة الدفاع ولا القوانين المنظمة للمهنة ، وهو الموقف أيضا الذي تبناه جل المحامين داخل وخارج الهيئة الذين عقدوا العزم للوقوف وقفة رجل واحد دفاعا عن الحق في معركة الكرامة .

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تعليق واحد

  1. ركاكة في التعبير ومقال لايهم المواطن في شيء

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