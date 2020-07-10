السعودية .. 51 وفاة و3159 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (3159) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما سجلت الوزارة (51) حالة وفاة جديدة، و(1930) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (163,026) حالة، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الإصابات داخل المملكة –حتى الآن- 226486 حالة إصابة، وحالات الوفيات 2151 حالة وفاة.

وتصدرت “الرياض” المحافظات الأعلى إصابة بواقع 296 حالة إصابة، تلتها الهفوف بواقع 249، ثم جدة بواقع 209 حالات إصابة.

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