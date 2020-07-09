العثماني : جائحة كورونا متحكم فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

 

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن جائحة كورونا تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات.

 

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إن السيد العثماني شدد في بداية أشغال المجلس على الالتزام بمزيد من الحذر وبالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية.

 

وأوضح أن هذا التحكم في الوضعية الوبائية، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة.

 

 

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تعليق واحد

  1. مجهودات جبارة قدمتها الاطقم الطبية للقضاء على الوباء . فقط علينا احترام قواعد السلامة كما قدمتها الحكومة . والغاية القضاء على الجائحة بسلام .

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