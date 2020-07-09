وزارة أمزازي تستعد لإعتماد “التعليم عن بعد” بداية الموسم الدراسي المقبل
ع اللطيف بركة : هبة بريس
يبدو أن وزير التعليم “سعيد أمزازي” أصبح شغله الشاغل هو التحضير لاعتماد “التعليم عن بعد ” خلال الموسم الدراسي المقبل، بحسب ما كشفت عنه مصادر الجريدة، مستغلا بذلك تجربة الوزارة في فترة وباء كوفيد 19 بعد ظهوره بالبلاد منذ مارس الماضي .
وكان أمزازي قد أكد في البرلمان، مؤخرا، أن التعليم عن بعد قد ساهم في تحسين وإعادة بناء صورة جماعية للمدرسة والمعلم بحسب رأيه عبر التعلم عبر الإنترنت و إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمعلمين.
وفي الوقت نفسه ، قال أمزازي إن استطلاع للرأي شارك فيه 100 ألف شخص ، كان 78 في المائة منهم استحبوا التعليم عن بعد.
وعلى ما يبدو أن وزارة أمزازي ، قد بدأت بالفعل التحضير للموسم الدراسي المقبل، بعد أن علمت ” هبة بريس ” أن عددا من عمداء الجامعات قد تواصلو مع الاساتذة لتحضير الدروس عن بعد للموسم المقبل ، ولم يبقى لأمزازي سوى الطابع المؤسساتي لهذا البرنامج من أجل اعتماد بشكل رسمي التعليم عن بعد في المدرسة المغربية .
السيناريو الاخر الذي اعتمده أمزازي ، هو قيد الدراسة مفاده جعل التعليم الإلكتروني إلزاميا من خلال استبداله بالحضور الذي كان معتمدا في السابق . تقول مصادرنا أنه في كل أسبوع ، يتم تعليم نصف الطلاب بالطريقة التقليدية ، بينما سيخضع النصف الاخر للقيام بالتعلم الإلكتروني.
هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لإلغاء الحضور تدريجيا في المدارس وتعويضها بالتعليم عن بعد .
اذا تم اعتماد هذه السيناريوهات بشكل رسمي الموسم القادم ، فسيكون من مسؤولية الدولة ضمان الظروف المادية حتى يتمكن جميع الطلاب من التعليم عبر الإنترنت دون مشكلة ، سواء كان لدى آبائهم وسائل كافية أم لا.
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14 تعليقات
شكون هاذ 100الف شخص الذين تم استجوابه وأخذ آرائهم. واش فالمغرب ام في دولة أخرى. والله ماتاتحشموا
لتوفر الوزارة للاستاذ والتلميذ لوحات إلكترونية وانتر نيت عالي الضبيب بالمجان واعتبار ساعات التعليم عن بعد ساعات اضافية مؤدى عنها وسنرى
جميع التدابير التي تحافظ على فلذات اكبادنا…اهلاوسهلا…
لاحول ولاقوة الا بالله واش هذا كايضحك على المغاربة، واااقيلا ماعايش في المغرب، واش كاينين التلاميذ والطلبة مالقين مايكلوا، عاد ايفكروا في الانترنت ولوازمه.
هذا غادي يكمل ويخرب التعليم وهو مخرب أصلا
انا الدرس كنت نشرح في ساعة بسبب التعلم عن بعدوالمشؤم بقيت في درس واحد 16 ساعة وومعرفاش شكون لفهم وشكون لمفهمش من التلاميد .التعليم عن بعد فاشششششل دفشة
الله يلطف بنا.كارثة
مستوى التلاميذ جد ضعيف حضوريا رغم الجهود المبذولة من طرف الأساتذة مع تكرير الشرح.كيف سيكون المستوى عن بعد؟ رحم الله التعليم بكل اصنافه ومستوياته يجب الاستعداد لما هو أسوء بكل تأكيد.
إبني لم يستفيد من التعليم عن بعد منذ بداية الوباء ،ولا حتى أستاذ من أساتذته تواصل معه أو أي شيء من هذا القبيل نحن الفقراء لنا الله
الطريقة الثانية للحل هوتقسيم تلاميذ القسم إلى قسمين أو فوجين.فوج يدرس صباحا والآخر بعد الظهر ويتم التبادل خلال الاسبوع
لابد من تعويض الاستاذ تعويضا ماديا محترما في حالة أضافة ساعات تعليم عن بعد. أو يكون التعليم عن بعد بديلا للتعليم الحضاري. إلا عند إجراء فروض الامتحان الكتابي.مع التنبيه إلى ضرورة توفير ظروف اشتغال ملائمة للتعليم عن بعد و،تسهيل عملية التواصل عبر الأنترنت.بين المعلم والمتعلم.
لا للتعليم عن بعد
في الوقت الراهن والله هذا نوع من الاستهتار بابناء الشعب وخاصة الضعفاء والعالم القروي فق من غفلتك واترك جانبا خدمة ابناء الميسورين (راكوك عيقتوا بزاف)
قرار لا مسؤول ولا يمت للواقع المغربي بصلة وهو بمثابة إقصاء لأبناء الطبقة الكادحة والعالم القروي
نحن متفقين مع الوزارة في حالة وفرت لنا هواتف و انترنيت مجاني
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واللي الوالدين خدامين وعندهم 2 الوليدات كيقراو كيف غادي ايديرو معاهم ياربي دير لينا تاويل ديال الخير