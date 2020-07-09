وزارة أمزازي تستعد لإعتماد “التعليم عن بعد” بداية الموسم الدراسي المقبل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يبدو أن وزير التعليم “سعيد أمزازي” أصبح شغله الشاغل هو التحضير لاعتماد “التعليم عن بعد ” خلال الموسم الدراسي المقبل، بحسب ما كشفت عنه مصادر الجريدة، مستغلا بذلك تجربة الوزارة في فترة وباء كوفيد 19 بعد ظهوره بالبلاد منذ مارس الماضي .

وكان أمزازي قد أكد في البرلمان، مؤخرا، أن التعليم عن بعد قد ساهم في تحسين وإعادة بناء صورة جماعية للمدرسة والمعلم بحسب رأيه عبر التعلم عبر الإنترنت و إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمعلمين.

وفي الوقت نفسه ، قال أمزازي إن استطلاع للرأي شارك فيه 100 ألف شخص ، كان 78 في المائة منهم استحبوا التعليم عن بعد.

وعلى ما يبدو أن وزارة أمزازي ، قد بدأت بالفعل التحضير للموسم الدراسي المقبل، بعد أن علمت ” هبة بريس ” أن عددا من عمداء الجامعات قد تواصلو مع الاساتذة لتحضير الدروس عن بعد للموسم المقبل ، ولم يبقى لأمزازي سوى الطابع المؤسساتي لهذا البرنامج من أجل اعتماد بشكل رسمي التعليم عن بعد في المدرسة المغربية .

السيناريو الاخر الذي اعتمده أمزازي ، هو قيد الدراسة مفاده جعل التعليم الإلكتروني إلزاميا من خلال استبداله بالحضور الذي كان معتمدا في السابق . تقول مصادرنا أنه في كل أسبوع ، يتم تعليم نصف الطلاب بالطريقة التقليدية ، بينما سيخضع النصف الاخر للقيام بالتعلم الإلكتروني.

هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لإلغاء الحضور تدريجيا في المدارس وتعويضها بالتعليم عن بعد .

اذا تم اعتماد هذه السيناريوهات بشكل رسمي الموسم القادم ، فسيكون من مسؤولية الدولة ضمان الظروف المادية حتى يتمكن جميع الطلاب من التعليم عبر الإنترنت دون مشكلة ، سواء كان لدى آبائهم وسائل كافية أم لا.