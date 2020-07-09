اشتوكة ايت باها .. توقيف متزوجة مارست الجنس مع أخيها و الزوج من اكتشف الخيانة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

“الصورة من الارشيف”

تفجرت فضيحة أخلاقية بأحد دواوير جماعة إنشادن بإقليم أشتوكة ايت باها، هذه الأيام ، بطلها شاب ثلاثيني رفقة أخته المتزوجة، تم إعتقالهما بتهمة زنا المحارم والخيانة الزوجية من طرف عناصر المركز الترابي لدرك بلفاع بنفس الاقليم .

وجاء توقيف الثلاثيني و شقيقته، على خلفية شكاية تقدم بها زوج الموقوفة يتهمها بممارسة الرذيلة مع أخيها.

وبحسب مصادر محلية فقد داهم رجال الدرك منزلا به شاب ثلاثيني رفقة شقيقته، حيث تم إيقافهما، بناء على المعلومات التي أدلى بها الزوج للمصالح الدركية.

البحث التمهيدي مع الموقوفين اعترفا خلاله امام المحقيقين بممارسة الرذيلة لمدة طويلة.

وتم وضع الشاب وشقيقته تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهما حول المنسوب إليهما.

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