التحاليل أكدت سلامة المولود .. نجاح أول عملية قيصرية لأم مصابة بكورونا بفاس

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – فاس

نجح فريق طبي و تمريضي متكامل بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس في إجراء أول عملية قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 35 سنة مصابة بفيروس كورونا

وحسب بلاغ المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس فقد جرى استقبال الأم عقب تأكيد إصابتها بكوفيد19 بالمصلحة المخصصة للنساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا واستفادت من مختلف الفحوصات و الكشوفات إلى جانب البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة .

و أضاف ذات البلاغ، ان عملية الولادة القيصرية تمت بتنسيق تام بين المصلحة المذكورة بمستشفى ابن الخطيب و مصلحة الولادة بمستشفى الغساني بفاس و المركب الجراحي المخصص للنساء الحوامل المصابات بكوفيد 19 في ظروف جيدة مع احترام جميع المعايير و التدابير الضرورية و الاحتياطات اللازمة لضمان صحة و سلامة السيدة و المولود و الطاقم الطبي و التمريضي و الإداري المجند من اجل العناية بالمرضى و مكافحة الوباء. مشيرا إلى أن الوضع الصحي للام مستقر و مطمئن وان المولود سليم من العدوى بعد التحاليل المخبرية السلبية .

جدير بالذكر، تسعى المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس دائما للتصدي لهذا الوباء بتنسيق مع كل المستشفيات و المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني الذي يتكفل بالحالات ذات المستوى الثالث و المستعصية وذلك عبر تسطير مسالك خاصة بهذه الحالات من اجل ضمان الرعاية و العلاج اللازمين في توافق تام مع مختلف المصالح و الأجهزة.

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