الحكومة تتدارس اليوم الخميس قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية

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هبة بريس – الرباط

تنعقد اليوم الخميس، أشغال المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، تدارس والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم، أبرزها مشروع مرسوم رقم 2.20.426 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 و ذلك على بعد يوم واحد فقط من انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب (10 يوليوز).

ومن المنتظر أن تمدد الحكومة مدة حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لاسابيع أخرى بسبب ظهور بؤرر وبائية وتسجيل إصابات يومية بالفيروس مع قرار تخفيف الحجر الصحي.

وسيقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أمام أنظار الحكومة اليوم الخميس، مقترحا يتضمن المدة الزمنية التي تتعلق بالتمديد والتي لن تتجاوز الشهر وفق مصادر الجريدة.

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