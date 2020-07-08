الحكومة تقرر السماح للمغاربة والمقيمين الأجانب بالولوج إلى المغرب ابتداء من 14 يوليوز

هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ للحكومة بأنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز 2020 عند منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية.

وأبرز المصدر ذاته بأن الشركات الجوية الوطنية ستعمل على برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات من أجل إنجاح هذه العملية.

البلاغ الحكومي أشار إلى أنه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لايقل عن 48 ساعة، وكذا اختبارا سيريولوجيا.

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