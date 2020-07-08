الحكومة تقرر السماح للمغاربة والمقيمين الأجانب بالولوج إلى المغرب ابتداء من 14 يوليوز

منذ 9 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط 

 

أفاد بلاغ للحكومة بأنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز 2020 عند منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية.

 

وأبرز المصدر ذاته بأن الشركات الجوية الوطنية ستعمل على برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات من أجل إنجاح هذه العملية.

 

البلاغ الحكومي أشار إلى أنه يتعين على المسافرين تقديم قبل  صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لايقل عن 48 ساعة، وكذا اختبارا سيريولوجيا.

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‫4 تعليقات

  2. يا الحكومة الغبية كان عليكم نتوما ديرو هاد les tests في نقط الدخول و les frais ديالهم يبقا فالمغرب.
    هنا في اسبانيا مابين test pcr و test serologie تايطلع ثمن شي 250€.
    EN plus باش غادي تعرفو fiabilite ولا test مزور ولا ولا لاحكاش هنا هي ل prive تقدر دير test.

  3. يعني 160أورو على الأقل ديال التحاليل للشخص الواحد. أرا برع.

  4. اختبار الكشف (PCR) واختبارا سيريولوجيا في اوربا يعطى فقط من طرف الطبيب للفرد الذي تظهر عليه اعراض المرض او المخالطين لا غير, ويبلغ ثمن (PCR) 54 يورو يسددها التأمين الصحي ب % 100. اما اختبارسيريولوجيا يسددها الفرد من ماله ولا يعوضها التامين.

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