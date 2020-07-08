إصابة عسكري متقاعد بكورونا يرفع العدد الاجمالي الى 93 بسوس ماسة

منذ 11 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
سجلت الحالة الوبائية بجهة سوس ماسة، حالة وافدة مؤكدة بفيروس كورونا مساء اليوم الأربعاء 8 يوليوز الجاري.
 الحالة المؤكدة تتعلق بعسكري متقاعد، قدم من العيون صوب إنزكان الدشيرة من أجل استناف علاجه من مرض، لكن عند اخضاعه للتحاليل المخبرية الخاصة بكوفيد 19 اظهرت إصابته بالوباء.
وبتسجيل هذه الحالة الجديدة يرتفع عدد الإصابات بجهة سوس ماسة إلى  93 حالة مؤكدة، كما حافظت الجهة على عدد الاصابات منذ اجراءات تخفيف تدابير الحجر الصحي بأقاليم الجهة، كما أن أصوات طالبت في السابق بضرورة تنفيذ الصرامة من القادمين من بؤر الوباء، غير أن على ما يبدو ان المئات من المواطنين تمكنوا من الولوج لجهة سوس ماسة قادمين من مناطق الوباء، كما أن المواطنين لم يعد يحترمون إجراءات الوقاية من إنتشار الوباء، ليبقى المجهول هو السائد في الوضعية الوبائية بأقاليم ومدن جهة سوس ماسة

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