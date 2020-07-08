نشرة خاصة : موجة حرارة اليوم الأربعاء وغذا الخميس بعدد من المدن

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية ،في نشرة خاصة من المستويين الأحمر والبرتقالي، بأن العديد من مناطق المملكة ستشهد موجة حر اليوم الأربعاء وغدا الخميس .

وأوضحت المديرية، بخصوص مستوى اليقظة الأحمر، أن عمالات وأقاليم أوسرد ،وأسا-الزاك، والسمارة، وداخل إقليمي بوجدور وواد الذهب ستشهد اليوم الأربعاء موجة حر ، حيث ستتراوح درجة الحرارة ما بين 46 و49 درجة، فيما ستهم هذه الظاهرة الجوية بنفس درجات الحرارة، غدا الخميس إقليم أوسرد.

وبخصوص مستوى اليقظة البرتقالي، أضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 43 و46 درجة، اليوم الأربعاء، في عمالات وأقاليم بني ملال ،وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح ،وكلميم ، وجرسيف ، وخريبكة، ومراكش ، والرحامنة ، وسطات، وسيدي إفني (الداخل) ،وتاونات، وتاوريرت، وتارودانت، وطاطا، وزاكورة .

وسجل المصدر أن درجات حرارة ،تتراوح ما بين 40 و43 درجة ، ستسجل اليوم الأربعاء كذلك ،بكل من أزيلال، وبولمان، وشفشاون، وشيشاوة، والدريوش ،والصويرة، وفاس ، والخميسات، وخنيفرة، والعيون، ومكناس ، ومولاي يعقوب، والناظور، ووزان، ووجدة -أنجاد، وصفرو ،وتازة ، واليوسفية .

وبخصوص توقعات يوم غد الخميس، أفاد البلاغ ، بأن درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 43 و46 درجة بأسا-الزاك، وبوجدور ، والسمارة، وواد الذهب ،وطاطا ، فيما ستتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من قلعة السراغنة، والفقيه بن صالح، وخريبكة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطقس الحار سيستمر يوم الجمعة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية .

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