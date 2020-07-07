رسميا.. الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الصحة العالمية

هبة بريس ـ وكالات

انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية، على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن السيناتور الأميركي روبرت مينديز الثلاثاء.

وجاء في تغريدة لميننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية أن “الكونغرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بالانحياز الى الصين.

وعزى ترامب قراره إلى فشل المنظمة في “القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة”.

وطلب ترامب إجابات من الصين بشأن الفيروس الذي بدأ انتشاره من الصين وأودى بحياة الآلاف حول العالم.

واتهم ترامب سابقا منظمة الصحة العالمية بأنها “دمية في يد الصين”.

ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هي مؤسسة متعددة الأطراف أنشئت في عام 1948.

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