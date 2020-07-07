المندوبية تعلن إعادة تطبيق الحجر الصحي على موظفي 3 مؤسسات سجنية

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، قرارها إعادة تطبيق الحجر الصحي على الموظفين بالسجن المحلي طنجة1، والسجن المحلي بآسفي والسجن المركزي مول البركي.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنه نظرا للتطور الأخير الذي عرفته الوضعية الوبائية ببعض المدن والمناطق، وفي ظل مواصلة عملية إخضاع السجناء الوافدين الجدد للتحاليل المخبرية وإجراءات الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم، تم تسجيل بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف السجناء الوافدين الجدد بالسجن المحلي طنجة1 والسجن المحلي بآسفي، وذلك بعدما تم الإعلان بتاريخ 12 يونيو الماضي عن خلو جميع المؤسسات السجنية من الفيروس.

وأشار البلاغ إلى أنه تحسبا لأي تطورات أخرى محتـملة، وضمانا لأمن المؤسسات السجنية وحماية ساكنتها من تفشـي فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع الخطة التي وضعتها المندوبية العامة لمواجهة هذا الوباء، فقد تقرر إعادة تطبيق الحجر الصحي على الموظفين بالمؤسسات السجنية التالية: السجن المحلي طنجة1، السجن المحلي بآسفي والسجن المركزي مول البركي.

وأضاف أنه تقرر أيضا التنسيق مع السلطات المختصة من أجل إخضاع الموظفين بالمؤسسات السجنية المذكورة للتحاليل المخبرية قبل استئنافهم العمل، وكذا التنسيق مع السلطات الصحية من أجل إخضاع السجناء الوافدين الجدد للتحاليل المخبرية بمجرد إيداعهم بالمؤسسة.

وخلص البلاغ إلى أنه تقرر كذلك التنسيق مع السلطات القضائية المختصة من أجل الاستمرار في عدم إخراج السجناء إلى المحاكم ومواصلة إجراءات التقاضي عن بعد؛ و إرجاء الزيارة العائلية بالمؤسسات السجنية المذكورة إلى حين إشعار آخر، إلى جانب تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم إقرارها سابقا

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تعليق واحد

  1. ناس كتبني مدارس او نتومة كتبنيو حباسات كولة حبس حداه ٢ ديالو حشومة عليكم شاباب تيضيع بنيو معامل ديرو أسواق لله يخد فيكم لحق لله ياخد فيكم لحق

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