فاس .. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف “عشريني” عرض المواطنين والشرطة للخطر

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن فاس، فجر اليوم الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة قد تدخلت بحي فاس الجديد بناءً على إشعار حول قيام المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير حالة تخدير متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام، حيث واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مقدم شرطة من عناصر الدورية الأمنية لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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