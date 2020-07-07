تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا بين مكونات فريق اتحاد طنجة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت للاعبي وأطر فريق اتحاد طنجة لكرة القدم للمرة الثانية، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

و أسفرت نتائح التحاليل التي أجريت أول أمس الأحد عن إصابة عاملين في النادي أحدهما سائق، إضافة إلى لاعب لفريق اتحاد طنجة حيث من المنتظر أن يتم اخضاع المصابين للعزل الصحي وفق البروتوكول العلاجي المتبع.

وكانت التحاليل التي أجريت لمكونات اتحاد طنجة في المرحلة الأولى قد كشفت عن إصابة حامل أمتعة الفريق الذي تم نقله للمستشفى الميداني بالغابة الدبلوماسية بطنجة حيث يتابع علاجه.

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