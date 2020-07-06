البرازيل.. إصابة رئيس البلاد جايير بولسونارو بكورونا

منذ يومين
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هبة بريس ـ وكالات 

 

أعلنت البرازيل الاثنين، أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أثبتت وجود أعراض “كوفيد – 19” لديه.

 

وأمر القاضي البرازيلي ريناتو بوريلي، نهاية يونيو الماضي، الرئيس جايير بولسونارو بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وذلك بعد أن شارك في مسيرات سياسية بلا كمامة في خضم ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم.

يتحدى بولسونارو صراحة إجماع خبراء الصحة العامة على ضرورة إبطاء تفشي المرض.

وانتقد أوامر الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصادرة عن حكام ورؤساء البلديات، قائلا إن أضرارهما الاقتصادية أسوأ من المرض.

وشارك بولسانارو في سلسة احتجاجات في برازيليا دون أي تقيد بالمعايير الصحية للوقاية من الفيروس، وحمل الأطفال لالتقاط الصور معهم، كما لم يمتنع عن مصافحة أنصاره.

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