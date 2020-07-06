كورونا” يفرض منع لمس الكعبة أو الاقتراب منها

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس ـ متابعة 

أعلنت السعودية قواعد صحية لمنع انتشار فيروس “كورونا” خلال موسم حج 2020، وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج، ومنعت لمس الكعبة.

وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، أنه سيتم حظر لمس الكعبة أثناء الحج هذا العام، وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن 1.5 متر بين كل شخص وآخر أثناء أداء المناسك، بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.

وقررت السعودية في يونيو قصر عدد الحجيج المحليين على نحو ألف شخص، لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد حظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام، وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان إن الأولوية ستكون للحجاج غير السعوديين الذين سيخصص لهم 70 بالمائة من الأماكن المتاحة.

ويجب أن تثبت الاختبارات عدم إصابة أي من الذين اختيروا لأداء المناسك بفيروس كورونا المستجد، وأن يكونوا ممن لم يسبق لهم الحج، وأن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، وألا يعانوا من أمراض مزمنة.

وأضافت الوزارة “يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تقديرا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحج في زمن كورونا.. السعودية تمنع تقبيل الحجر الأسود أو لمس الكعبة المشرفة

الحج في زمن كورونا.. السعودية تمنع تقبيل الحجر الأسود…

منذ 14 ساعة
Photo of آرَاءُ الْمَغَارِبَة مُنْقَسِمَةٌ بَيْنَ مُطَالِب بِفَتْحِ الْمَسَاجِد وَبَيْنَ مُتَريِّثٍ لِحِين زَوَالِ الْوَبَاء (+فيديو)

آرَاءُ الْمَغَارِبَة مُنْقَسِمَةٌ بَيْنَ مُطَالِب بِفَتْحِ الْمَسَاجِد وَبَيْنَ مُتَريِّثٍ…

منذ 3 أيام
Photo of وزارة الأوقاف تعلن إعادة مصاريف “حج 2020” للحجاج المغاربة

وزارة الأوقاف تعلن إعادة مصاريف “حج 2020” للحجاج المغاربة

منذ أسبوعين
Photo of رسميا.. السعودية تُعلن عن عدم استقبال حجاج من خارج المملكة

رسميا.. السعودية تُعلن عن عدم استقبال حجاج من خارج…

منذ أسبوعين
Photo of فاتح شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية بعد غد الثلاثاء

فاتح شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية بعد غد…

منذ أسبوعين
Photo of برلماني يدعو وزير الأوقاف إلى الإسراع بمأسسة صندوق الزكاة

برلماني يدعو وزير الأوقاف إلى الإسراع بمأسسة صندوق الزكاة

منذ 3 أسابيع
Photo of وزير الأوقاف: “ما عندنا حتى جديد بخصوص الحج والسعودية قالت لينا نتسناو”

وزير الأوقاف: “ما عندنا حتى جديد بخصوص الحج والسعودية…

منذ 3 أسابيع
Photo of المجلس العلمي الأعلى : إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب

المجلس العلمي الأعلى : إعادة فتح المساجد ستتم في…

منذ 4 أسابيع
Photo of المسجد النبوي يعيد فتح أبوابه للمصلين بعد إغلاق دام أكثر من شهرين

المسجد النبوي يعيد فتح أبوابه للمصلين بعد إغلاق دام…

Photo of الملك يؤدي صلاة العيد في احترام للحجر الصحي

الملك يؤدي صلاة العيد في احترام للحجر الصحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق