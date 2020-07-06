كورونا” يفرض منع لمس الكعبة أو الاقتراب منها

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت السعودية قواعد صحية لمنع انتشار فيروس “كورونا” خلال موسم حج 2020، وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج، ومنعت لمس الكعبة.

وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، أنه سيتم حظر لمس الكعبة أثناء الحج هذا العام، وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن 1.5 متر بين كل شخص وآخر أثناء أداء المناسك، بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.

وقررت السعودية في يونيو قصر عدد الحجيج المحليين على نحو ألف شخص، لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد حظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام، وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان إن الأولوية ستكون للحجاج غير السعوديين الذين سيخصص لهم 70 بالمائة من الأماكن المتاحة.

ويجب أن تثبت الاختبارات عدم إصابة أي من الذين اختيروا لأداء المناسك بفيروس كورونا المستجد، وأن يكونوا ممن لم يسبق لهم الحج، وأن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، وألا يعانوا من أمراض مزمنة.

وأضافت الوزارة “يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تقديرا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة

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