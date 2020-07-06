أمريكا .. حوالي 50 الف إصابة جديدة و271 وفاة بكورونا خلال يوم

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأحد أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس 49199 إصابة بالعدوى، مقابل 45283 إصابة في اليوم السابق، وذلك بعد أن تجاوزت الحصيلة اليومية لثلاثة أيام متوالية عتبة الـ50 ألفا.

وسجلت في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، خلال يوم أمس 271 وفاة جديدة جراء “كوفيد-19” (مقابل 242 وفاة في اليوم السابق).

وبشكل عام، بلغت حصيلة حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بناء على إحصاءات الجامعة، 2888729 إصابة، مؤكدة منها 129947 حالة وفاة و906763 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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