وزير الصحة الجزائري عن ارتفاع حالات كورونا:”نحن لسنا ألمانيا.. لكن الحمد لله”

منذ 26 ثانية
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هبة بريس – وكالات

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الاثنين، إن أسباب ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في الجزائر عديدة بينها عدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خصوصا في الشوارع.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أنه ليس من الضروري أن يرتدي 100% من المواطنين القناع الواقي، فنسبة من 70 إلى 80 % تكفي.

وحول ارتفاع عدد إصابات كورونا بالجزائر خلال الأيام الأخيرة، أكد بن بوزيد أن هذا الارتفاع مس عددا من الدول عبر العالم، خاصة البرازيل والإكوادور وبوليفيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد مختبرات التحليل في البلاد، أدى كذلك إلى كشف ارتفاع حصيلة الإصابات بالجزائر.

وتابع الوزير، أنه من الممكن اعتبار هذا الارتفاع بالإصابات مؤخرا، موجة ثانية للفيروس، لكن المهم هو علاج كل المصابين.

واستنكر بوزيد تشويه صورة الوضعية الوبائية بالبلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الجوانب الإيجابية، وقال: “هذا الوباء عالمي، الحقيقة نحن لسنا ألمانيا، ولكن الحمد لله”.

وأكد بوزيد توفر الأكسجين بالمستشفيات، مؤكدا أنه يجب استعماله بطريقة عقلانية، واللجوء إليه في الحالات الصعبة.

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