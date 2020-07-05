6 وفيات و430 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الجزائر‎

هبة بريس

اعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 3 وفيات عن اليوم السابق، وأصبح العدد الإجمالي للوفيات 952 حالة.

وأقرّ جمال فورار بصفته المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، بتسجيل 441 إصابة جديدة، بزيادة 11 حالة عن أمس السبت، ليصل مجموع الإصابات إلى 15941.

كما أشار المسؤول نفسه إلى تماثل 311 حالة جديدة للشفاء، ليزيد بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 11492، بينما قال إن 53 مريضا بالجائحة ما يزالون في أقسام العناية المركزة.

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