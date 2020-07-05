محلل :”لجنة النزاهة والشفافية بالبيجيدي تدافع عن أعضاء الحزب مهما كان جُرمهم“
هبة بريس – مروان المغربي
برأت لجنة الشفافية والنزاهة، بحزب العدالة والتنمية، كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، و محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، من قضية عدم التصريح بمستخدمي مكتبي المحاماة الخاص بكل واحد منهما، بصندوق الضمان الإجتماعي.
وأكدت لجنة الشفافية والنزاهة، على أن “المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهم المسؤولياتهما العمومية”.
رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري، والمختص في الشؤون البرلمانية والسياسية، علق على القرار معتبراً أن لجنة الشفافية داخل حزب العدالة والتنمية هي لجنة لتصريف مواقف شيوخ الجماعة، بحيث أنها طرحت إشكالا عنوانه القانون بين الشرعية و مشروعية الجماعة.
وأضاف لزرق، أن الأمانة العامة لـ “البيجيدي” اعتبرت عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم هي مخالفة قانونية ولكنها لا تخرق النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية؛ وبالتالي فالجماعة لا ترى في عدم تصريحه إجراماً في حق القانون لكون خرق القانون والتهرب الضريبي لا يعد في نظرها جرما في ميثاق الجماعة.
واسترسل ذات المتحدث في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، مؤكداً أن الأمانة العامة لحزب المصباح تعتبر الديمقراطية وسيلة للوصول للسلطة لا غير؛ ولا علاقة لها بمنطق المؤسسات، بحيث يضيف أنه شاهدنا كما شاهد العالم ككل تبريرها الذي يعتبر إدانة للحزب والجماعة، فهي تدافع عن أعضاءها مهما كان جرمهم في حق الوطن والمواطنين وحقوق المستضعفين.
وختم لزرق معتبرا الحزب مجرد منظومة حزبية تابعة وغايتها الدخول إلى الحكومة باعتبارها غاية و ليست وسيلة، متسائلاً بالقول : لماذا لم يحرك أعضاء التحالف الحكومي مطلب التحقيق و التلويح بالخروج من الحكومة؟ لماذا لم تفعل المعارضة الأدوات الدستورية؟ كلها أسئلة مطروحة، والإجابة عنها كافية لإدانة الجميع وليس فقط العدالة التنمية….واختم بمقولة أحمد زكي”كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق وقليل الحيلة!!
3 تعليقات
الخطير في كل هذا ان لجنة النزاهة والشفافية تقزم ما قام به الوزراء المخالفين ناسية اصلا انه في الامس القريب ان وزير الشغل ضخم خطورة هذه الافعال باعلانه الحرب على المخالفين.
والاخطر انه يتبرا من فعل كان هو سبب في ارتكابه . وجرت تسويته من طرف شخص اخر، وفي هذه الحالة فانه من وجهة نظر قانونية لا زالت الزلة قائمة وتلزم المتابعة من طرف CNSS ومن اغرب العجائب، وهنا صدق من اشار الى الاعجوبة، نرى ان مؤسسة توضع في مواجهة قانونية مباشرة مع رئيسها. انه فعلا مشهد كافكائي بكل المقاييس، يدل على مستوى بئيس في تسيير الشان العام. ان حزب الحاكم بقراره تبراة المعنين من مخالفة قانون CNSS ووصفهم بالنزاهة مفضلا بذلك نهج طريق مزبلة التاريخ عوض الرجوع الى طريق المصداقية ومحاربة الفساد، ولن يتسنى ذلك الا بتنزيل اشد العقوبات على كل متهور مهما كان مستواه في الهرم الحزبي. لم ياخد الحزب بعين الاعتبار مخلفات COVID19 اللدي عرت جائحته عن الكم الهائل من المغاربة الغير المسجلين واللذين لم يستفيدوا من خدمات CNSS ليكلمنا عن النزاهة. لم يراع الحزب ايضا ان للشخصين لهم عبر مناصبهم امتداد دولي عبر المنظمات الاممية، وبقائهم سيجعل اعداءنا يستهدفون مصداقية المغرب بعد كل الجهود اللذي بدلها عاهل البلاد لاشعاع المغرب بين الدول. بغض النظر ان وراء هذه الضجة اهداف سياسوية وانتخابية، حيث هذا الحزب غالبا ما يلجؤ لمثل هذه الطرق ضد خصومه، ةالم يقل المثل ان كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر.
لكن من الخطا استغلال هذا الاستهداف لنقبل من وزراءنا اختلالات قاتلة لمصداقية بلدنا. اننا ننتظر اتخاد قرارات قوية من هيئات هذا الحزب حتى نزيل هذا اللبس سريعا من اجل البلد
أصلا هل هذا الحزب المشؤوم له نزاهة وشفافية حتى يكونوا لجنة. هذه ليست إلا تسميات بئيسة من طرف بؤساء لا ذمة لهم ولا أخلاق والغرض فقط للتغطية على فظائحم النتنة ، وأظن هذا ما فهم حزب الباجدة من الحديث الشريف أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا ما ورثوه من كبيرهم اللذي علمهم السحر بنكران.
حسبنا الله في هؤلاء الكذابين المنافقين.
هاأنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة.
الظلم ظلمات يوم القيامة.
كان يجب عليهم الإستقالة وإلا الإقالة.