تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في نادي الزمالك المصري

منذ ساعتين
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هبة بريس – متابعة

كشفت المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد ء19″، عن وجود 3 حالات إيجابية بين لاعبي وإداريي نادي الزمالك المصري.

وحسب المسحة الأولى، تم اكتشاف إصابة كل من محمد عيد طبيب الفريق، منتصر الرملاوي إداري الفريق، مصطفى فتحي لاعب الفريق.

وكان الزمالك قد أجرى المسحة الأولى أمس الجمعة، ومن المنتظر أن يخض الفريق للمسحة الثانية خلال اليومين المقبلين، قبل العودة للتدريبات.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق عودة منافسات الدوري الممتاز في السابع من أغسطس المقبل.

كما يستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام الرجاء المغربي، في سبتمبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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