عائدا من هولندا إلى السعودية.. إصابة نور الدين لمرابط بفيروس كورونا

هبة بريس – متابعة

كشفت وسائل اعلام سعودية أن الدولي المغربي نور الدين أمرابط، نجم النصر السعودي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أمرابط خضع للمسحة الطبية، بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية قادمًا من هولندا، التي تواجد بها خلال الفترة الأخيرة، في ظل توقف النشاط الكروي السعودي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها: “جاءت نتيجة المسحة لنجم النصر نور الدين أمرابط إيجابية لفيروس كورونا”.

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