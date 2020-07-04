“شنقريحة” جنرال جزائري دفعت به “حرب الرمال” إلى “اعتناق” عقيدة العداء للمغرب

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أصدر الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الجمعة مرسوما بتثبيت الفريق شنقريحة في منصب قائد أركان الجيش غداة ترقيته من رتبة لواء إلى فريق، بعدما شغل منصب قائد الأركان بالإنابة منذ 23 دجنبر الماضي، خلفا للفريق الراحل قايد صالح، الذي توفي إثر أزمة قلبية.

شنقريحة البالغ من العمر 75 عاما، ولد سنة 1945 بمنطقة “القنطرة” التابعة لمحافظة بسكرة جنوب شرق الجزائر ، والتحق بصفوف الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة، اشتغل على امتداد سنوات إلى جانب قيادة جبهة البوليساريو، إذ تولى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، (غير بعيدة عن الجنوب الشرقي المغربي سوى بـ85 كيلومترا)، وعرف باشتغاله الكبير في مجال الدبابات العسكرية والمدرعات الحربية، على امتداد فترة عمله بالجيش الوطني الجزائري.

“الرجل الذي لا يبتسم”، هكذا يصفه الجزائريون ، سطع نجمه أثناء عمله بالفرقة الثامنة بالغرب الجزائري، أثناء فترة حرب العسكر على الإرهاب، المعروفة بـ”العشرية السوداء”، وهو من العسكريين الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العربية-الإسرائيلية.

الجنرال سعيد شنقريحة يعد من العسكريين الأكثر عدوانية تجاه المغرب، لاعتبارات عديدة، أبرزها دعمه المتواصل لجبهة “البوليساريو” وانتمائه إلى جيل الحرس القديم بالجزائر الذي أسهم في بناء عقيدة العداء للمغرب ، خاصة بعد بعد حرب الرمال التي شارك فيها سنة 1963م التي بدأت عندما انطلق الجيش الجزائري إلى الهجوم على “حاسي بيضا” و”تينجوب”، بعدما عمدت قوات عسكرية جزائرية إلى إحراق أشجار النخيل، وتدمير ثكنة مغربية بالمدفعية، وهو ما رد عليه الجيش المغربي سريعا محققا انتصارا على الأرض، قبل أن يقرر الملك الراحل الحسن الثاني التراجع في آخر لحظة.

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