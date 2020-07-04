إسبانيا.. بؤرة جديدة لكورونا في كتالونيا وعزل 200 ألف شخص

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

فرضت السلطات في إقليم كتالونيا، السبت، تدابير عزل على منطقة تضمّ حوالي 200 ألف نسمة في محيط مدينة ليريدا شمال شرقي إسبانيا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال الرئيس الكتالوني الاستقلالي كيم تورا، أمام الصحافة: “قررنا عزل منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا)، استناداً إلى قاعدة بيانات تؤكد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكوفيد-19”.

وأعلن تورا أن إجراءات العزل ستدخل حيز النفيذ ظهر اليوم، عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش، وتشمل فرض قيود على الدخول والخروج من هذه المنطقة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ بلغت 297 ألفا و625 حالة، في حين سجلت الدولة 28 ألفا و385 وفاة.

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