350 ألف مسافرا تنقلوا عبر القطار منذ تخفيف الحجر الصحي إلى اليوم

هبة بريس – الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الخميس ثاني يوليوز، عن تسجيله خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس 25 يونيو 2020 وهو التاريخ الذي دخلت فيه بلادنا المرحلة الثانية من ‘مخطط تخفيف الحجر الصحي’، وعرفت استئناف قطارات الخط ”البراق” و”الأطلس”، إلى يومنا هذا، (عن تسجيل) ما يقارب 350.000 مسافرا الذين اختاروا القطار في تنقلاتهم.

وكشف بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن الاستئناف التدريجي لحركة سير القطارات تميز بالإقبال الملحوظ، الذي واكبه المكتب بالرفع من عدد القطارات من 116 إلى 144 قطارا في اليوم من أجل تلبية الطلب الذي تم تسجيله على جميع المحاور.

وأوضح ذات المصدر، أن المكتب عزز هذا العرض باعتماده تدابير محكمة لضبط نسبة ملء القطارات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وكذا التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة الصحية وفق ما تنص عليه السلطات المعنية، أبرزها إجبارية ارتداء الكمامة وخفض نسبة بيعالمقاعد وملء القطارات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي بالمحطات وعلى متن القطارات، وتعزيز التنظيف والتعقيم بشكل مستمر للقطاراتوالفضآت المشتركة بالمحطات، وكذا توفير المحلول الكحولي بالمحطات والقطارات…

وأشار المكتب أن هذه التدابير المتخذة مكنت من توفير حركية مسؤولة، مع الحرص على سفر في ظروف آمنة ومريحة لا سيما في ما يتعلق بشروط الأمن الصحي.

وختم المكتب مؤكداً أنه يحرص على ملاءمة العرض السككي لمواكبة ارتفاع الطلب إلى غاية العودة للخدمة العادية خلال الأيام المقبلة.

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