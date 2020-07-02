نشرة خاصة .. طقس حار بعدد من مناطق المملكة من الخميس إلى يوم السبت

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و46 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذا الطقس الحار سيهم، اليوم الخميس وغدا الجمعة، عمالات وأقاليم أسا-الزاك والرشيدية والسمارة وطاطا وتارودانت وزاكورة وداخل أوسرد وبوجدور وواد الذهب، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و46 درجة.

وستهم هذه الظاهرة الجوية أيضا، خلال نفس اليومين، عمالات وأقاليم أكادير-إيداوتنان وبني ملال وبولمان وقلعة السراغنة والصويرة وفكيك والفقيه بن صالح وكلميم وجرسيف وخنيفرة وخريبكة ومراكش والرحامنة وسطات، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و42.

كما ستتراوح درجات الحرارة، خلال يوم السبت، ما بين 39 و42 درجة، بعمالات وأقاليم فاس والخميسات وخنيفرة ومكناس ومولاي يعقوب وووزان وصفرو وسيدي قاسم وتاونات وتازة وأكادير إيدا-وتنان وبين ملال وبولمان وقلعة السراغنة والصويرة وفكيك والفقيه بن صالح وكلميم وجرسيف وجرادة وخنيفرة وخريبكة ومراكش والرحامنة وسطات. وأضاف المصدر نفسه أن درجات الحرارة ستتراوح خلال نفس اليوم ما بين 42 و46 درجة بعمالات وأقاليم أسا-الزاك والرشيدية والسمارة وطاطا وتارودانت وطاطا وزاكورة وداخل أوسرد وبوجدور وواد الذهب.

وأشار المصدر إلى أن الطقس الحار سيستمر يومي الأحد والاثنين المقبلين بالسهول الشمالية والوسطى وكذا بالمناطق الداخلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0