لقاح أمريكي – ألماني ضد كورونا يظهر نتائج إيجابية

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

 

أعلنت شركتا BioNTech الألمانية وPfizer الأمريكية عن نتائج إيجابية للتجارب الأولية على البشر، أظهرها اللقاح التجريبي الذي تقوم الشركتان بتطويره لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت شركة BioNTech، إن اختبارين للقاحها BNT162b1 على 24 متطوعا بحالة صحية جيدة، أظهرا أنهم تمكنوا خلال 28 يوما من تطوير مستويات أعلى من الأجسام المضادة لكوفيد-19 مما هو مسجل عادة لدى الأشخاص المصابين.

وقال المدير التنفيذي للشركة أوغور شاهين، إن “هذه النتائج الأولى للتجارب تظهر أن اللقاح يعزز المناعة ويتسبب بمناعة قوية”، مضيفا أن العمل جار على تحضير تجارب على نطاق أوسع لكي تظهر ما إذا سيساعد ذلك في الحماية من العدوى الحقيقية.

ويشار إلى أن هذا اللقاح هو واحد من بين الـ 17 لقاحا التي يجري اختبارها على البشر في الوقت الحالي، وهو رابع لقاح تم الإعلان عن نتائجه الإيجابية في المراحل الأولية بعد اللقاحات لشركات Moderna وCanSino Biologics وInovio Pharmaceuticals.

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