إطلاق حملة هاشتاغ “ALLFBLADNA” لتشجيع السياحة الداخلية

هبة بريس

اقترحت “أكور حياة بلا حدود” برنامجا استثنائيا عبر زيارة مناطق ملهمة بهدف تثمين غنى المغرب والتنوع الذي يمتاز به، وذلك من خلال سياحة محلية أساسها التضامن والإبداع من أجل التعرف على المغرب أو إعادة اكتشافه.

وفي هذا الصدد، أطلق برنامج “أكور حياة بلا حدود”، رفيق نمط الحياة اليومي الذي يجمع مزايا ومكافآت جميع العلامات التابعة ل”أكور” حملة غير مسبوقة تحت هاشتاغ “#ALLFBLADNA” موجهة خصيصا لمس قلوب عشاق السفر في المغرب وتحقيق رغباتهم من خلال برنامج غني بعروض جديدة تجريبية ملهمة على مسارات تحتفي بجمال وتنوع المملكة، وتنقل قيم الضيافة والتضامن.

ومن أجل تشجيع الأعضاء على الاستمتاع بالراحة المستحقة عن جدارة، يقترح برنامج “ALL” عروض استثنائية إضافية تصل نسبتها إلى 50 في المائة على الإقامات لجميع الزبناء أعضاء البرنامج بمجرد التسجيل، حيث يمكن الاستفادة من هذا العرض ابتداء من اليوم وإلى غاية 30 شتنبر المقبل، وهي الإقامة التي يمكن أن تدوم إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة.

وتم تصميم هذا البرنامج خصيصا لإرضاء رغبات عشاق السفر والمغامرة، لذلك وضعت “أكور حياة بلا حدود” مسارات تمر من وسط أجمل المناظر الطبيعية التي تخطف الأنفاس في بلادنا مع روى استثنائية ومميزة والتي لا شك أنها ستظل راسخة في ذاكرة المسافر مدى الحياة. وسيحصل جميع المسافرون على خرائط مصورة توضح أهم معالم الرحلة ونقاط الاهتمام أيضا.

ويشمل البرنامج سياحة تضامنية على طريق أركان نواحي مدينة الصويرة، والمشي لمسافات طويلة على شواطئ مدينة أكادير وجبالها أيضا، وزيارة مدينة شفشاون واكتشاف الحرف التقليدية الأصيلة في مدينة طنجة، فضلا عن اكتشاف “صحراء أغافاي AGAFAY ” في مدينة مراكش على متن الدراجة الهوائية، وزيارة بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله.

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