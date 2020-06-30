درك أكوراي يعتقل خمسينيا هتك عرض قاصر بإقليم الحاجب

ع محياوي ـ هبة بريس / الصورة تعبيرية

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز أكوراي نفوذ إقليم الحاجب، اليوم الثلاثاء، من اعتقال المسمى (ع _ ز) يبلغ من العمر 57 سنة متزوج ، يشتبه تورطه في هتك عرض فتاة قاصر بتجزئة النصر بمدينة أكوراي عمرها 11 سنة.

وأوضحت مصادر ” هبة بريس “، أن الضحية أخبرت والدتها بأفعال المشتبه فيه قبل تقديم شكايتها لدى إستئنافية مكناس.

المشتبه فيه وحسب ذات المصدر، يشتغل بائع للمواد الغذائية بدكانه المجاور لسكن أسرة الطفلة الضحية التي كانت تتردد على دكانه لاقتناء بعض المشتريات بإذن أمها حسب ذات المصدر.

وأضافت مصادرنا، أن المشتبه فيه ، أقر بتهمة التغرير وهتك عرض الضحية ، التي كانت تترد على دكانه، وكان يستغل غياب والدتها في ارتكابه لجريمته في حق فتاة قاصر”.

وتم وضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، والإستماع إليه في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته إلى استئنافية مكناس.

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