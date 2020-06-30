درك أكوراي يعتقل خمسينيا هتك عرض قاصر بإقليم الحاجب

منذ 19 ساعة
1
ع محياوي ـ هبة بريس / الصورة تعبيرية
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز أكوراي نفوذ إقليم الحاجب، اليوم الثلاثاء، من اعتقال المسمى (ع _ ز) يبلغ من العمر 57 سنة متزوج ، يشتبه تورطه في هتك عرض فتاة قاصر  بتجزئة النصر بمدينة أكوراي عمرها 11 سنة.
وأوضحت مصادر ” هبة بريس “، أن الضحية أخبرت والدتها بأفعال المشتبه فيه قبل تقديم شكايتها لدى إستئنافية مكناس.
المشتبه فيه وحسب ذات المصدر،  يشتغل بائع للمواد الغذائية بدكانه المجاور  لسكن أسرة الطفلة الضحية التي كانت تتردد على دكانه لاقتناء بعض المشتريات بإذن أمها حسب ذات المصدر.
وأضافت مصادرنا، أن المشتبه فيه ، أقر بتهمة التغرير وهتك عرض الضحية ، التي كانت تترد على دكانه، وكان يستغل غياب والدتها في ارتكابه لجريمته في حق فتاة قاصر”.
وتم وضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، والإستماع إليه في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته إلى استئنافية مكناس.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فريق برلماني يدعو إلى تحسين وضعية المشتغلين بالتجارة الرقمية

فريق برلماني يدعو إلى تحسين وضعية المشتغلين بالتجارة الرقمية

منذ 7 ثواني
Photo of فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية.. أدلة جديدة تدحر الجزائر و”البوليساريو”

فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية.. أدلة جديدة تدحر الجزائر…

منذ 14 دقيقة
Photo of أمام التجاهل الحكومي لمطالبهم.. الممرضون بطنجة يعودون للاحتجاج ويهددون بالتصعيد

أمام التجاهل الحكومي لمطالبهم.. الممرضون بطنجة يعودون للاحتجاج ويهددون…

منذ 3 ساعات
Photo of عصابة اينان التشهيرية تخرج عن صوابها بعد اعتقال مزودها الرئيسي بالادعاءات

عصابة اينان التشهيرية تخرج عن صوابها بعد اعتقال مزودها…

منذ 6 ساعات
Photo of تقرير.. العنف ضد النساء تضاعف خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب

تقرير.. العنف ضد النساء تضاعف خلال فترة الحجر الصحي…

منذ 6 ساعات
Photo of وزارة اعمارة تدعو مهنيي النقل الطرقي إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزارة اعمارة تدعو مهنيي النقل الطرقي إلى الالتزام بالإجراءات…

منذ 6 ساعات
Photo of تذمر كبير للركاب بعد مضاعفة تسعيرة “الطاكسي” بين البيضاء والمدن المجاورة

تذمر كبير للركاب بعد مضاعفة تسعيرة “الطاكسي” بين البيضاء…

منذ 7 ساعات
Photo of 58 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب .. الإجمالي: 8978 حالة

58 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب .. الإجمالي:…

منذ 8 ساعات
Photo of تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 12596 حالة

تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 12596…

منذ 8 ساعات
Photo of إطلاق حملة هاشتاغ “ALLFBLADNA” لتشجيع السياحة الداخلية

إطلاق حملة هاشتاغ “ALLFBLADNA” لتشجيع السياحة الداخلية

منذ 9 ساعات

تعليق واحد

  1. ليس هتك عرض وانما القضية قضية تحرش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق