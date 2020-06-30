بعزيز يسائل بوريطة حول وضعية مهنيي وأرباب شركات النقل الدولي العالقين بالخارج

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا الى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول وضعية مهنيي وأرباب شركات النقل الدولي العالقين بالخارج .

وأكد بعزيز أن” جمعية الشرق لمهنيي وأرباب شركات النقل الدولي سبق لها أن طلبت منكم التفضل بالتدخل قصد وضع حد لمعاناة العالقين منهم خارج أرض الوطن ” .

ونبه عضو الفريق الإشتراكي الى أن ” ذات الجمعية أوضحت أن مشكل المهنيين العالقين بالدول الأوربية، يتفاقم يوما بعد يوم، مما جعلهم عرضة للضياع والتشرد، بعدما أصبحوا بدون مأوى ” .

وأشار بعزيز إلى أن المهنيين العالقين ” أعلنوا عن قبولهم بالانخراط في كل التدابير والإجراءات الاحترازية التي ستتخذها السلطات العمومية، بما في ذلك الخضوع للحجر الصحي من حيث الزمان والمكان ” ، مؤكدا في الوقت ذاته بأن ” وضعية هذه الفئة تهدد القطاع برمته، ومن شأن الظرفية الراهنة أن تؤثر عليه سلبا، ويفتح المجال أمام مهنيي الدول المنافسة في هذا الصدد ” .

وطالب عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل حل مشكل مهنيي وأرباب شركات النقل الدولي العالقين بالخارج، والعمل على ترحيلهم إلى أرض الوطن و الآجال الزمنية للقيام .

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