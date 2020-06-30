مراكش : قاضي التحقيق يحيل ”حقوقي مزيف“ على سجن الوداية بتهمة الابتزاز والتشهير
هبة بريس – مراكش
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بوضع شخص يدعي دفاعه عن حقوق الإنسان المسمى “محمد المديمي” في حالة اعتقال بسجن الوداية بالمدينة الحمراء.
وكان النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قد أجرى صبيحة يومه الثلاثاء، مواجهة بين مجموعة من المشتكين (كل على حدى) مع المتهم، المختص في التشهير والسب والقذف والنبش في أعراض الناس.
“الحقوقي المزيف” الذي عاث في المدينة الحمراء ابتزازاً واغتنى من أموال ذلك على حساب قضاة ومحاميين وجمعويين، تمت مواجهته بجميع المشتكين بتهم متفرقة تختلف بين النصب والاحتيال والابتزاز وتحقير مقررات قضائية والتشهير.
هذا وصرح أحد المشتكين، محمود هوراك أنه تلقى الخبر بفرح كبير، بعد سلسلة من السباب والشتائم التي طالته من طرف المتهم المذكور.
هذا وينتظر أن تشمل قرارات قضائية مماثلة العديد من الأشخاص والعصابات التي تتخذ من السب والقذف والنصب سلاحاً مقرفاً لها في مواجهة العديد من الأشخاص الأبرياء، وعلى رأسهم عصابة ”إينان“ بمدينة جرسيف، ومتهمين آخرين
5 تعليقات
وشاية كاذبة. لا أساس للصحة لهدا الخبر مدرب في كدوب
انتم المزيفون وليس لكم مصداقية اما المديمي راجل ونص عليكم وعلى من علمكم لماذا تناسيتم قضية حمزة مون بيبي وصحفيكم متورط فيها وربما حتى انتم متورطون
قالها مول الكسكيطة مند مدة و لم يهتم بها أحد إرجعوا إلى تسجيلاته لتتأكذوا.
كما تدين تدان هو من قام بتفجير قضيةحمزة مون بيبي فانفجرت فيه ونريد أن يدينه القضاء بأقصى العقوبات
شيد المديمي في معرض تصريحاته ان المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يزخر بالمناضلين الشرفاء عاهدوا الله وانفسهم ألا يخونوا ضمائرهم ضاربين بعرض الحائط كل الإغراءات أو محاولات استقطابهم من هذه الزمرة الفاسدة وخير دليل على ذلك القضايا التي تبناها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عندما فضح ممارسات زمرة فاسدة بجامعة القاضي عياض وقضاة وعمال وولات ومسؤولين بمختلف تلويناتهم وطالب بمحاسبتهم وتبرير ثرواتهم، كما قام باعداد تقارير دورية وسنوية تفضح الفساد والمفسدين والاستبداد الذي يهيمن على المملكة في جميع القطاعات وخير دليل على مصداقيته أن أعمال المركز أصبحت تدون في تقارير دولية.