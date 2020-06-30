مراكش : قاضي التحقيق يحيل ”حقوقي مزيف“ على سجن الوداية بتهمة الابتزاز والتشهير

هبة بريس – مراكش

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بوضع شخص يدعي دفاعه عن حقوق الإنسان المسمى “محمد المديمي” في حالة اعتقال بسجن الوداية بالمدينة الحمراء.

وكان النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قد أجرى صبيحة يومه الثلاثاء، مواجهة بين مجموعة من المشتكين (كل على حدى) مع المتهم، المختص في التشهير والسب والقذف والنبش في أعراض الناس.

“الحقوقي المزيف” الذي عاث في المدينة الحمراء ابتزازاً واغتنى من أموال ذلك على حساب قضاة ومحاميين وجمعويين، تمت مواجهته بجميع المشتكين بتهم متفرقة تختلف بين النصب والاحتيال والابتزاز وتحقير مقررات قضائية والتشهير.

هذا وصرح أحد المشتكين، محمود هوراك أنه تلقى الخبر بفرح كبير، بعد سلسلة من السباب والشتائم التي طالته من طرف المتهم المذكور.

هذا وينتظر أن تشمل قرارات قضائية مماثلة العديد من الأشخاص والعصابات التي تتخذ من السب والقذف والنصب سلاحاً مقرفاً لها في مواجهة العديد من الأشخاص الأبرياء، وعلى رأسهم عصابة ”إينان“ بمدينة جرسيف، ومتهمين آخرين

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