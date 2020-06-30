الحكومة الإسبانية: لن نفتح حدودنا مع المغرب إلا في حالة المعاملة بالمثل

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن شرطها لفتح الحدود بشكل رسمي مع المغرب.

ونقلا عن وكالة “رويترز”، فقد قالت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية في مؤتمر صحفي، اليوم، إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل يسمح للإسبان بدخول البلد الواقع في شمال أفريقيا.

هذا ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فتح الحدود الخارجية، ابتداء من غد الأربعاء، فاتح شهر يوليوز المقبل، في وجه عدة دول، بينها المغرب، بعد أن كان قد قرر إغلاقها يوم 16 مارس الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبل أيام ، أن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع “تدريجي وجزئي” للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الاتحاد اعتبارا من فاتح شهر يوليوز المقبل.

ويشمل فتح حدود الاتحاد الأوربي الخارجية، عدة دول، حيت يوجد في اللائحة، بالإضافة إلى المغرب كل من لبنان وتونس، واليابان وكندا و أوستراليا، ونيوزيلاندا والصين والتايلاند…

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تعليق واحد

  1. اغلب البلدان فتحت حدودها لرعاياها، اما المغرب فترك رعاياه بدون اي اهتمام، منهم من ترك اولاده وسافر لبلاد الغربة لعله يؤمن لهم العيش بعد ان حرمه في بلد، فاذا ببلده الذي خانه اول مرة يخونه مرة ثانية باغلاق الحدود عليه، وفضل فتح الشواطئ، والمقاهي…. والله شيء يحز في النفس، من شق على المسلمين شق الله عليه.
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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