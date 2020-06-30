الحكومة الإسبانية: لن نفتح حدودنا مع المغرب إلا في حالة المعاملة بالمثل

هبة بريس – الرباط

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن شرطها لفتح الحدود بشكل رسمي مع المغرب.

ونقلا عن وكالة “رويترز”، فقد قالت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية في مؤتمر صحفي، اليوم، إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل يسمح للإسبان بدخول البلد الواقع في شمال أفريقيا.

هذا ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فتح الحدود الخارجية، ابتداء من غد الأربعاء، فاتح شهر يوليوز المقبل، في وجه عدة دول، بينها المغرب، بعد أن كان قد قرر إغلاقها يوم 16 مارس الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبل أيام ، أن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع “تدريجي وجزئي” للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الاتحاد اعتبارا من فاتح شهر يوليوز المقبل.

ويشمل فتح حدود الاتحاد الأوربي الخارجية، عدة دول، حيت يوجد في اللائحة، بالإضافة إلى المغرب كل من لبنان وتونس، واليابان وكندا و أوستراليا، ونيوزيلاندا والصين والتايلاند…

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