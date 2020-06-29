الدولي المغربي سليم أملاح على أعتاب دوري “البريميرليغ”

هبة بريس ـ رياضة

بات الدولي المغربي سليم أملاح، المحترف في صفوف نادي ستاندا دو لييج البلجيكي على أعتاب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية أن اللاعب تلقى عرضا جادا من مسؤولي نادي واتفورد الإنجليزي، الذين يرغبون في ضم اللاعب إلى صفوف ناديهم خلال الميركاتو الصيفي، وذلك عقب المستويات المميزة التي بصم عليها خلال الموسم الكروي الحالي مع فريقه.

ووفقا لنفس المصادر فإن سليم أملاح يحظى أيضا باهتمام نادي ويست هام يونايتد، الذي يرغب بدوره في ضمه إلى صفوفه خلال المرحلة القادمة.

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