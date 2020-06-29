برشلونة الإسباني يعلن التعاقد مع بيانيتش مقابل 60 مليون أورو

هبة بريس ـ وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، اليوم الإثنين، تعاقده مع النجم البوسني ميرالم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

وكشف برشلونة، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني عن توصله لاتفاق مع السيدة العجوز علي انتقال بيانيتش إلي قلعة كامب نو، لافتًا إلى أن اللاعب سيوقع على عقد يضمن تواجده مع الفريق الكتالوني، حتى موسم 2023-2024، وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وأتم بيان النادي الإسباني: “اللاعب سيظل في صفوف يوفنتوس، حتى نهاية منافسات الموسم الجاري 2019-2020″ حيث ينافس الفريق علي لقب الكالتشيو الذي يتربع علي قمة ترتيبة قبل 10 جولات من النهاية.

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