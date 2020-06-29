العثماني ينفي اتخاذ الحكومة المزيد من اجراءات تخفيف الحجر الصحي

هبة بريس ـ الرباط

نفى سعد الدين العثماني، ما يتم تداوله عن نجاح المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي والمرور إلى المرحلة الثالثة، والتي تقتضي مزيدا من التخفيف.

العثماني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بـ “الفايسبوك ” قال انه يتم “ترويج هذه الأيام أخبار على قنوات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الالكترونية عن مزيد من تخفيف الحجر الصحي وإعادة تصنيف المدن والجهات بالمنطقتين 1 و 2″، مضيفا ” لا جديد اليوم في الموضوع، وأي قرار سيتم الإعلان عنه بعد تقييم الوضعية ببلاغ رسمي عبر القنوات الرسمية ” .

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