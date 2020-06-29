إصابة “حامل” أمتعة اتحاد طنجة بفيروس كورونا وترقب وسط الفريق

منذ 35 ثانية
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هبة بريس – مكتب طنجة

أكد مصدر مسؤول بادارة نادي اتحاد طنجة، أن نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لاعبو ومكونات الفريق، كشفت عن إصابة المكلف بأمتعة النادي بفيروس كورونا.

المصدر ذاته أكد أنه قد تقرر إخضاع جميع مكونات الفريق للحجر الصحي باعتبارهم من المخالطين، وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن السلطات المحلية بطنجة قد قررت بناء مستشفى ميداني بمنطقة الغابة الدبلوماسية ، لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد ، وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة خلال الأيام القليلة الماضية.

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