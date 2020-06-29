مكناس .. العثور على رضيع ملفوف في قطعة قماش

منذ 4 ساعات
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خالد العروسي – هبة بريس

عثرت المصالح الأمنية بمدينة مكناس على رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي متخلى عنه تحت شجرة كائنة بحافة الفخارين بالقرب من حديقة باب تيزيمي

و أفادت مصادر ” هبة بريس “، أن نزول امرأة مجهولة الهوية إلى الحافة وتخليها عن كيس بلاستيكي قبل مغادرتها مسرعة، رفقة امرأة أخرى المكان على متن سيارة أجرة، لفت انتباه مجموعة من الشباب الذين كانوا يتواجدون داخل الحديقة ، قبل أن يتفاجؤوا، بعد اقترابهم من الكيس، أن بداخله رضيعا ملفوفا في قطعة قماش. ليتم إخبار المصالح الأمنية بالموضوع.

وأكدت ذات المصادر،انه فور إشعارها، حلت دورية أمنية بالمكان ، إذ عملت بعد المعاينة على ربط الاتصال بمصالح الوقاية المدنية، التي نقلت الرضيع إلى مستشفى “بانيو” للأم والطفل، قصد إخضاعه للفحوصات الطبية الضرورية، قبل إحالته على مركز العش للأطفال المتخلى عنهم التابع لمؤسسة غيثة زنيبر، والكائن مقره بمستشفى محمد الخامس بمكناس. في حين باشرت مصالح الشرطة بمكناس البحث في ملابسات هذا الحادث، إذ استمعت إلى بعض الشهود من الشباب الذين عثروا على الرضيع، بغية الوصول إلى هوية أمه.

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تعليق واحد

  1. ياك توجد مسائل منع الحمل لرجال والنساء عند الصيدليات.

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