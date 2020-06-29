نادي “إنتر ميلان”: صفقة انتقال أشرف حكيمي أوشكت على الانتهاء

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أكد الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، بيبي ماروتا، أمس الأحد، أن صفقة انتقال المدافع المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى ناديه أوشكت على الانتهاء.

وقال ماروتا لشبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية: “يعتزم ملاك نادي إنتر الاستمرار في شراء اللاعبين المميزين.. أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة لضم حكيمي.. قام المدير الرياضي للنادي بعمل ممتاز، وعلينا الآن إنهاء الصفقة”.

وأكمل: “غدا (اليوم الاثنين)، سيكون يوما مهما بشأن إتمام صفقة التعاقد مع حكيمي، أنا متفائل”.

وأشار ماروتا إلى أن العمل الذي قام به فريقه على مدى الشهرين الماضيين سيحقق نتائج لاحقة.

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