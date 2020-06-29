تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقري طنجة والرباط ..مهنيو “ميدي1 تيفي” يعلنون التصعيد

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أعلنت نقابة مهنيي “ميدي1 تي” تصعيد أشكالها الاحتجاجية، عبر تنظيم وقفة احتجاجية بكل من مقر طنجة ومكتب الرباط، لمدة 20 دقيقة، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 على الساعة الرابعة عصرا.

النقابة، ذكرت في بلاغ لها أن هذا القرار جاء بسبب “نهج الإدارة لسياسة الآذان الصماء إزاء تنبيهاتنا المتكررة، وفي ظل القرارات الأحادية المصيرية التي تهدد بتشتيت أسر المهنيين وتحويل عملهم اليومي داخل القناة إلى مجازفة حقيقية بسلامتهم وأمنهم الصحي، وفي غياب التشاور مع ممثلي الأجراء، ونظرا لمحاولات المس بمستحقات تعاقدية بشكل غير مسبوق، وبسبب طريقة التواصل مع الأجراء التي تعكس مستوى الاستخفاف والاستهتار بهم”.

ودعت النقابة كافة مهنيي القناة إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في هذه الوقفة الاحتجاجية، وذلك لحمل الإدارة على التراجع عن مخططاتها التي لا تراعي فيها المصلحة العليا للمؤسسة والعاملين فيها.

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تعليق واحد

  1. قناة فاشلة شيمتها التكرار والملل على مدار 24 ساعة. يتم تصنيفها ضمن قنوات “الربع ساعة” لا أكثر ولا أقل.

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