إصدار دليل لتعزيز التدابير الاحترازية في الوحدات المستعملة للتبريد

منذ 3 ساعات
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هبة بريس –

أصدرت وزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي دليلا للتدابير الوقائية الإضافية التي يجب اعتمادها في وحدات التبريد، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الصحية المصاحبة للمرحلة الثانية للرفع التدريجي للحجر الصحي.

وأنهت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك اليوم الأحد، إلى عموم مهنيي الصناعات الغذائية ووحدات تخزين المواد الطرية والجماعات التي تتوفر على وحدات التبريد، إلى أنه تم، في سياق تنسيق عمـل هذه القطاعات وبالنظر إلى تعدد استعمالات التبريد بمختلف سلاسل إنتاج المواد الغذائية وتخزينها وكذا سلسلة تموين الأسواق وخاصة في هذه الفترة من السنة، إقرار تدابير وإجراءات تشمل إصدار دليل للتدابير الوقائية التي يجب اعتمادها في مختلف الوحدات المستعملة للتبريد إضافة للتدابير الوقائية العامة التي تم إصدارها سابقا.

وأضاف البلاغ أن مضامين هذا الدليل سيتم إدراجها واعتمادها ضمن البروتوكول الخاص بتدبير العدوى بأماكن العمل، والذي سبق أن تم إنجازه كأداة للمراقبة اليومية لوحدات الإنتاج والتخزين، إلى جانب التزام الوحدات المعنية بإخضاع مستخدميها وموظفيها لفحص كوفيد-19 على نطاق واسع، والمراقبة المتواصلة عن طريق إجراء فحوصات انتقائية بطريقة منتظمة.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا، حسب البلاغ، الالتزام المستمر بالتطبيق الصارم لكل التدابير الاحترازية الأخرى التي تم إصدارها سابقا.

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تعليق واحد

  1. الان اصبحنا نواكب علميا ما يقع في العالم من بروز بؤر وباىية و محيطها.
    الوقاية افضل من العلاج ،كنا قد علقنا على هذا الموضوع بعد بؤرة لالة ميمونة،و توافقها مع بؤر مماثلة في اسبانيا و المانيا…
    و الواقع هو أننا بدأنا نلمس مسايرة بعض القطاعات الحكومية لما يجد في العالم من معلومات جديدة و تتفاعل معها بسرعة.
    نعطي لقيصر ما هو لقيصر،تحية و تقدير!

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