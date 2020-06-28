محلل سياسي : زعماء أحزاب أُلجموا في قضية “cnss” خشية من البيجيدي!

هبة بريس – الرباط

قال عمر الشرقاوي، محلل سياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني أن جل زعماء الأحزاب “ابتلعوا” ألسنتهم في قضية “cnss”, بما فيها أحزاب المعارضة،. باستتثناء ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأسباب غامضة.

وكتب الشرقاوي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” قائلا :”باستثناء ادريس لشكر لاسباب غامضة، كل زعماء الاحزاب ابتلعت السنتها في قضية cnss، ولم تنبس ببنت شفة، وحتى المعارضة التي يفترض انها تتصيد اخطاء الحكومات، وتحولها الى سلاح لكسب الشرعية وسحب جزء منها عن الحزب الذي يقود الحكومة، اكتفت بتغيير المنكر بالقلب دون اللسان، وباستثناء ما قام به البرلماني رشيد الحموني ساد صمت القبور البرلمان المكلف دستوريا بمراقبة اعمال الحكومة وتصرفات وزراءها وكأننا امام انجاز حكومي تخاف المعارضة من اثارته.”

وتساءل الشرقاوي عن سبب هذا الصمت أو” الخوف”، معتبرا الامر بسيطا وله علاقة بالنخبة” الغارقة” في خرق القانون، والتي تخشى رد فعل” البيجيدي” ، قائلا :” وهي تخشى ان يرد عليها البيجيدي الذي اطلق يده على معطيات الدولة بتفجير قنبلة هنا وهناك، لذلك تحولت الى متفرج في معركة تجري بملعب الفيسبوك بدل ملعب البرلمان، وهي تهز اكف الضراعة للعلي القدير تدعوه بان ينتصر الفيسبوك ويطيح بوزير او اكثر فتمارس هوايتها في ركوب الامواج”.

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