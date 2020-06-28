على سكة “البراق”.. شخص يضع حدا لحياته بطريقة مروعة

هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم شخص زوال امس السبت 27 يونيو على وضع حد لحياته بطريقة مروعة بعدما اعترض قطار “البراق” الفائق السرعة على مقربة من مدخل مدينة طنجة.

مصادر متطابقة أكدت أن الهالك تسلق السياج الوقائي الذي يفصل سكة البراق عن المسالك الطرقية الاخرى ، ليلقي بنفسه في السكة ، حيث تحول الى أشلاء مترامية وجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة كبيرة في جمعها.

واستنفر الحادث السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي حضرت الى عين المكان وعملت على فتح تحقيق في الواقعة لنحديد ظروف وملابسات اقدام الهالك على وضع حد لحياته بتلك الطريقة المروعة ، فيما واصل القطار رحلته بعد تأخر لأزيد من نصف ساعة على وقوع الحادث.

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