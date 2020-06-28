على سكة “البراق”.. شخص يضع حدا لحياته بطريقة مروعة

منذ 8 ساعات
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هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم شخص زوال امس السبت 27 يونيو على وضع حد لحياته بطريقة مروعة بعدما اعترض قطار “البراق” الفائق السرعة على مقربة من مدخل مدينة طنجة.
مصادر متطابقة أكدت أن الهالك تسلق السياج الوقائي الذي يفصل سكة البراق عن المسالك الطرقية الاخرى ، ليلقي بنفسه في السكة ، حيث تحول الى أشلاء مترامية وجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة كبيرة في جمعها.
واستنفر الحادث السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي حضرت الى عين المكان وعملت على فتح تحقيق في الواقعة لنحديد ظروف وملابسات اقدام الهالك على وضع حد لحياته بتلك الطريقة المروعة ، فيما واصل القطار رحلته بعد تأخر لأزيد من نصف ساعة على وقوع الحادث.

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‫4 تعليقات

  2. الانتحار بسبق اصرار مع تعطيل مؤسسة عمومية . يجب فتح عيادات الطب النفسى بكل جهات المملكة وبالعدد الكافى . وانا لله وانا اليه راجعون . اللهم اغفر وارحم فانت الغفار وانت الرحيم . امين .

  3. الصورة تظهر كلها في بعض الجرائد الالكترونية.المنتحر يبقى على هاته الحالة ينتحر مرارا الى الابد مخلد في النار.قلة الايمان بالله واتباع الانحراف والسهرات=الحياة المظلمة ثم الطريق المسدود وبالتالي الانتحار وهي وسيلة الضعفاء وعدم مواجهة المشاكل كيفما كان نوعها.في هاته الحياة الدنيا المسلم يختبر كلما صبر كلما زاد ايمانه ودرجته عند الله تعالى.والله اعلم.اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وتوفنا على كلمة لااله الا الله محمد رسول الله.

  4. الانتحار = الخلود في نار جهنم. لان النفس ملك لله وحده وليس لاي أحد الحق في التعامل بهذه الطريقة.

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